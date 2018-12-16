16 Дек. 19:10 2018-12-16T20:04:59+03:00

Как выяснилось, один самолет будет стоить порядка $300 млн

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В воскресенье, 16 декабря, в США назвали цену истребителя шестого поколения. Как выяснилось, стоимость одного такого самолета составит порядка 300 миллионов долларов.

Высокая стоимость будущего истребителя, который должен будет заменить F-15 и F-22, связана с «использованием ряда высокотехнологичных решений, реализация которых требует больших затрат», пишет Defense News со ссылкой на американских военных.

Между тем военно-воздушным силам (ВВС) США понадобится закупить 414 боевых машин, чтобы полностью обновить свой парк. При этом, как стало известно, первый истребитель шестого поколения должен поступить на вооружение американских ВВС к 2030 году.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад стало известно, что компания Lockheed Martin предложила военно-воздушным силам Соединенных Штатов новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Как отмечалось, специалисты разработали «гибридную версию» истребителя, в которой совместила некоторые характеристики F-22 и F-35.