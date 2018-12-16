2018-12-16T20:04:59+03:00
В мире

В США назвали цену истребителя шестого поколения

Как выяснилось, один самолет будет стоить порядка $300 млн
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments24
В США назвали цену истребителя шестого поколенияВ США назвали цену истребителя шестого поколенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 16 декабря, в США назвали цену истребителя шестого поколения. Как выяснилось, стоимость одного такого самолета составит порядка 300 миллионов долларов.

Высокая стоимость будущего истребителя, который должен будет заменить F-15 и F-22, связана с «использованием ряда высокотехнологичных решений, реализация которых требует больших затрат», пишет Defense News со ссылкой на американских военных.

Между тем военно-воздушным силам (ВВС) США понадобится закупить 414 боевых машин, чтобы полностью обновить свой парк. При этом, как стало известно, первый истребитель шестого поколения должен поступить на вооружение американских ВВС к 2030 году.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад стало известно, что компания Lockheed Martin предложила военно-воздушным силам Соединенных Штатов новую версию многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Как отмечалось, специалисты разработали «гибридную версию» истребителя, в которой совместила некоторые характеристики F-22 и F-35.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза