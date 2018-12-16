В Москве эвакуировали ТРЦ «Калейдоскоп»
В воскресенье, 16 декабря, появилась информация о задымлении в московском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Калейдоскоп», расположенном по адресу: Сходненская улица, 56. Как стало известно, в результате было принято решение эвакуировать всех покупателей и персонал из здания.
Как рассказали «Комсомольской правде» свидетели случившегося, в помещениях ТРЦ действительно присутствует легкий запах гари, однако никаких внешних признаков возгорания нет. Причем очевидцы уже прислали в редакцию «КП» видео, на котором запечатлено, как люди покидают торгово-развлекательный центр.
Эвакуация ТРЦ "Калейдоскоп" в Москве.
Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, буквально на днях пожарным пришлось проверять информацию о задымлении на Киевском вокзале в Москве. Отмечалось, что дым был замечен на цокольном этаже. При этом внешних признаков открытого горения также не наблюдалось.