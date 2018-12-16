В Москве эвакуировали ТРЦ «Калейдоскоп»

16 Дек. 19:42 2018-12-16T19:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 16 декабря, появилась информация о задымлении в московском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Калейдоскоп», расположенном по адресу: Сходненская улица, 56. Как стало известно, в результате было принято решение эвакуировать всех покупателей и персонал из здания.

Как рассказали «Комсомольской правде» свидетели случившегося, в помещениях ТРЦ действительно присутствует легкий запах гари, однако никаких внешних признаков возгорания нет. Причем очевидцы уже прислали в редакцию «КП» видео, на котором запечатлено, как люди покидают торгово-развлекательный центр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/682512" frameborder="0"></iframe> Эвакуация ТРЦ "Калейдоскоп" в Москве.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, буквально на днях пожарным пришлось проверять информацию о задымлении на Киевском вокзале в Москве. Отмечалось, что дым был замечен на цокольном этаже. При этом внешних признаков открытого горения также не наблюдалось.