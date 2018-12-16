2018-12-16T19:53:21+03:00
Общество

Умер академик Вячеслав Степин

О том, что умер академик Вячеслав Степин, сообщили в Российском философском обществе
Дарья ИВАШКИНА
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Академик Вячеслав СтепинАкадемик Вячеслав СтепинФото: ru.wikipedia.org
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В воскресенье, 16 декабря, появилась информация о том, что умер академик Вячеслав Степин. Как стало известно, почетный директор Института философии РАН скончался в минувшую пятницу в возрасте 84 лет.

Печальную новость сообщили в Российском философском обществе (РФО), президентом которого был усопший. «Светлая память о Вячеславе Семёновиче Стёпине навсегда останется в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, разделяем их горе», - говорится на сайте РФО.

СПРАВКА «КП»

Вячеслав Степин - советский и российский философ и организатор науки, специалист в области теории познания, философии и методологии науки, философии культуры и истории науки.

Степин возглавлял Институт философии РАН с 1988-го по 2006 год, а с 2006-го был его научным руководителем, почетным директором и советником.

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