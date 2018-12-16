2018-12-17T07:45:44+03:00
Политика

Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Многоцелевому истребителю был 31 год
Дарья ИВАШКИНА
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Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в странеРазбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в странеФото: REUTERS
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В воскресенье, 16 декабря, в украинских ВВС заявили, что истребитель Су-27, разбившийся в минувшую субботу в Житомирской области незалежной, был одним из самых новых летательных аппаратов этого типа в стране. Как выяснилось, ему был 31 год.

«Су-27 с бортовым номером 55 <…> был 1987 года выпуска и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, стоящих на вооружении украинских Воздушных сил», - говорится на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Также там отмечается, что Су-27 провел в небе в общей сложности 479 часов и совершил 824 посадки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 15 декабря, в Житомирской области Украины разбился многоцелевой истребитель Су-27. При этом пилот в результате авиакатастрофы погиб. Что касается причины случившегося, то в настоящее время местные специалисты занимаются их выяснением.

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