Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

СЕГОДНЯ 20:22 2018-12-16T20:22:40+03:00

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В воскресенье, 16 декабря, в украинских ВВС заявили, что истребитель Су-27, разбившийся в минувшую субботу в Житомирской области незалежной, был одной из самых новых летательных аппаратов этого типа в стране. Как выяснилось, ему был 31 год.

«Су-27 с бортовым номером 55 <…> был 1987 года выпуска и является одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, стоящих на вооружении украинских Воздушных сил», - говорится на странице командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Также там отмечается, что Су-27 провел в небе в общей сложности 479 часов и совершил 824 посадки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 15 декабря, в Житомирской области Украины разбился многоцелевой истребитель Су-27. При этом пилот в результате авиакатастрофы погиб. Что касается причины случившегося, то в настоящее время местные специалисты занимаются их выяснением.