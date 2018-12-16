Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморья

СЕГОДНЯ 22:20 2018-12-16T22:37:46+03:00

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В воскресенье, 16 декабря, стало известно, что самовыдвиженец и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах главы региона. После подсчета 100% протоколов выяснилось, что политик поддержали 61,88% избирателей.

После подсчета 100% протоколов участковых комиссий выяснилось, что за политика свои голоса отдали 420 730 человек или 61,88% избирателей. При этом его ближайший конкурент - кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко - набрал всего 25,16%. Что касается остальных претендентов на губернаторский пост, то у Алексея Тимченко из «Партии Роста» - 5,17%, а у Розы Чемерис, которая баллотировалась от партии «За женщин России», - 3,80%.

По данным ЦИК, явка на выборы на 18:00 составила 39,57%, превысив таким образом сентябрьские показатели.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый тур выборов губернатора Приморья состоялся 9 сентября, тогда никто из кандидатов не набрал необходимые 50% голосов. А 16 сентября прошел второй тур, по итогам которого врио главы региона Андрея Тарасенко победил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако вскоре политики обвинили друг друга в нарушениях, и ЦИК принял решение отменить результаты голосования.

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