2018-12-16T23:50:42+03:00
Общество

Умер один из создателей сервиса Vine Колин Кролл

Колин Кролл скончался в возрасте 35 лет от передозировки
Юлия ДИВЕЕВА
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Гендиректор HQ Trivia Колин КроллГендиректор HQ Trivia Колин КроллФото: СОЦСЕТИ
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Умер Колин Кролл - один из создателей приложения онлайн-викторины HQ Trivia и сервиса шестисекундных видеороликов Vine. Об этом сообщили в полиции Нью-Йорка.

Известно, что причиной трагедии стала передозировка наркотическими веществами. По данным портала TMZ в квартире 35-летнего Кролла на Манхеттене нашли кокаин и героин.

Гендиректора HQ Trivia нашли в воскресенье утром. Его девушка не смогла открыть дверь в его квартиру, а на ее звонки он не отвечал. Она позвонила в полицию. Прибывшие на место офицеры обнаружили Кролла в его спальне уже мертвым. Рядом с телом лежали следы средства для употребления наркотиков.

Кролл был назначен генеральным директором HQ Trivia в 2015 году. За год до этого его уволили из Twitter после того, как он был назван «плохим менеджером». Работницы утверждали, что его поведение доставляло им неудобства, однако никаких заявлений о сексуальных домогательствах не было.

Кролл также был соучредителем Vine и был генеральным директором в период с 2013 по 2014 год. Он также был техническим директором компании Jetsetter. До этого Кролл занимал должность инженера-менеджера в Yahoo с 2007 по 2009 год.

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