Умер один из создателей сервиса Vine Колин Кролл
Колин Кролл скончался в возрасте 35 лет от передозировки
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Умер Колин Кролл - один из оздателей приложения онлайн-викторины HQ Trivia и сервиса шестисекундных видеороликов Vine. Об этом сообщили в полиции Нью-Йорка.
Известно, что причиной трагедии стала передозировка наркотическими веществами. По данным портала TMZ в квартире 35-летнего Кролла на Манхеттене нашли кокаин и героин.
Гендиректора HQ Trivia нашли в воскресенье утром. Его девушка не смогла открыть дверь в его квартиру, а на ее звонки он не отвечал. Она позвонила в полицию. Прибывшие на место офицеры обнаружили Кролла в его спальне уже мертвым. Рядом с телом лежали следы средства для употребления наркотиков.