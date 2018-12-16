2018-12-16T23:10:41+03:00
Общество

Умер один из создателей сервиса Vine Колин Кролл

Колин Кролл скончался в возрасте 35 лет от передозировки
Поделиться:
Изменить размер текста:

Умер Колин Кролл - один из оздателей приложения онлайн-викторины HQ Trivia и сервиса шестисекундных видеороликов Vine. Об этом сообщили в полиции Нью-Йорка.

Известно, что причиной трагедии стала передозировка наркотическими веществами. По данным портала TMZ в квартире 35-летнего Кролла на Манхеттене нашли кокаин и героин.

Гендиректора HQ Trivia нашли в воскресенье утром. Его девушка не смогла открыть дверь в его квартиру, а на ее звонки он не отвечал. Она позвонила в полицию. Прибывшие на место офицеры обнаружили Кролла в его спальне уже мертвым. Рядом с телом лежали следы средства для употребления наркотиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24