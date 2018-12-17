2018-12-17T00:37:14+03:00
Политика

Президент Ирака отказался от британского гражданства

Конституция страны запрещает главе государства иметь второе гражданство
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Ирака Бархам СалехПрезидент Ирака Бархам СалехФото: REUTERS
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Президент Ирака Бархам Салех отказался от гражданства Великобритании. Об этом в воскресенье сообщила его канцелярия.

В распространенном заявлении говорится, что недавно избранный глава государства сдает свой второй паспорт, поскольку этого требует иракская конституция. Госчиновникам, занимающим самые высокие посты в стране, запрещено иметь еще одно гражданство.

В канцелярии отметили, что Салех “выражает свою благодарность и почтение Объединенному королевству, которое дало ему гражданство в период его оппозиционной деятельности по отношению к прежнему режиму”, передает РИА Новости.

Бархам Салех был избран парламентом Ирака на пост президента в начале октября 2018 года. Ранее он занимал должность главы правительства Иракского Курдистана. В 2014 году Салех уже выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но не получил поддержки курдских политических сил и уступил Фуаду Масуму.

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