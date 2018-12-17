2018-12-17T02:20:25+03:00
В мире

Во Франции обсудят проведение референдумов по требованиям “жёлтых жилетов”

Премьер страны назвал референдум гражданской инициативы хорошим инструментом демократии
Юлия ДИВЕЕВА
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Правительство Франции обсудит с гражданами требования "желтых жилетов"Правительство Франции обсудит с гражданами требования "желтых жилетов"Фото: REUTERS
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Власти Франции проведут по всей стране обсуждения требования движения "желтых жилетов" об организации так называемых референдумов гражданской инициативы для рассмотрения вопросов государственной важности. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Не вижу причин, почему мы должны выступать против этого принципа. Референдум может быть хорошим инструментом в демократии, но не по какому угодно вопросу и не на любых условиях", - цитирует его слова газета Echos.

Премьер также признал, что власти Пятой республики ошибались не выслушивая внимательно граждан.

“Я убежден, что они хотят, чтобы страна трансформировалась. Мы продолжим восстанавливать страну, заранее приобщая их", - пообещал Филипп.

Как рассказывал сайт kp.ru, массовые протесты во Франции начались 17 ноября из-за повышения цен на бензин и сопровождаются погромами, поджогами и столкновениями с полицией. Движение "желтых жилетов" требует ввести R.I.C. - референдум гражданской инициативы, при помощи которого граждане могли бы, как в Швейцарии, напрямую голосовать по поправкам к законам и ряду вопросов государственной важности.

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