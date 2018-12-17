2018-12-17T02:32:20+03:00
Политика

Президенты Сирии и Судана провели переговоры в Дамаске

Стороны обсудили двусторонние отношения и обстановку на Ближнем Востоке
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Сирии Башар АсадПрезидент Сирии Башар АсадФото: REUTERS
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В Дамаске состоялась встреча президента Сирии Башар Асад главы Судана Омара аль-Башира. Главы двух стран обсудили двусторонние отношения, а также ситуацию на Ближнем Востоке

Собеседники в ходе переговоров согласились в необходимости "нового сближения между арабскими странами на основе уважения национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела". Они отметили также "важность мобилизации всех ресурсов”, чтобы противостоять внешним силам, которые навязывают решения, “не соответствующие интересам арабских народов".

Аль-Башир выразил надежду на то, что Сирия в скором времени "залечит раны, нанесенные войной", и вернет себе важную региональную роль. Он заверил, что его страна поддерживает Сирию и ее безопасность, и что она готова предоставить все возможное для поддержки территориальной целостности САР, передает агентство SANA.

Президент Судана прибыл в Дамаск 16 декабря с рабочим визитом. Асад выразил надежду. что приезд аль-Башира станет сильным толчком для возрождения отношений между странами.

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