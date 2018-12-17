2018-12-17T02:41:08+03:00
Спорт

“Монако” проиграла “Лиону” со счетом 0:3

Россиянин Головин из команды княжества был удален с поля за грубое нарушение
Юлия ДИВЕЕВА
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Футболист клуба "Монако" Радамель Монако Фалькао с Лукасом Алларом из "Лиона".Футболист клуба "Монако" Радамель Монако Фалькао с Лукасом Алларом из "Лиона".Фото: REUTERS
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Французский футбольный клуб “Лион” разгромил "Монако" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Мячи в ворота соперников в этом матче забросили Уссем Ауар (6-я минута), Набиль Фекир (34) и Ферлан Менди (59). Когда команда княжества уже уступала два мяча, судья удалил с поля игрока “Монако “ россиянина Александра Головина. Это произошло на 48-й минуте. Футболист получил прямую красную карточку за удар игрока соперника сзади по ногам, передает РИА Новости.

"Лион" сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, а "Монако" после десятого поражения - 19-м месте.

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