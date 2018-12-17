2018-12-17T03:12:26+03:00
Политика

Летные испытания МБР «Сармат» будут проходить в Плесецке

На вооружение в российскую армию ракетный комплекс начнет поступать с 2021 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Ракетные комплексы "Сармат" с жидкостной тяжёлой ракетой начнут испытывать в ПлисецкеРакетные комплексы "Сармат" с жидкостной тяжёлой ракетой начнут испытывать в Плисецке
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Лётные испытания ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжёлой ракетой начнутся в ближайшем будущем на космодроме “Плесецк”. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, сейчас в Плисецке продолжается создание инфраструктуры для проведения тестовых запусков.

“К настоящему времени успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждена правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, проверена работоспособность двигательной установки”, - рассказал Каракаев в интервью газете “Красная звезда”.

Он отметил, что перевооружение российской армии на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии. “Сармат” должен заменить ракетный комплекс "Воевода".

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