Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем РВСН
Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Министр назвал этот род войск гарантом национальной безопасности страны.
"Высокий уровень подготовки и современное вооружение позволяют личному составу войск гарантированно решать задачи ядерного сдерживания", - цитирует поздравление Шойгу пресс-служба Минобороны на официальной странице “ВКонтакте”.
Министр отметил, что российские ракетчики с честью выполняют свой воинский долг, продолжая славные традиции предшественников. По его словам, они постоянно совершенствуют боевую выучку, осваивают новейшие образцы военной техники и вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.
“Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые передают молодому поколению бесценный опыт и способствуют патриотическому воспитанию молодежи”, - сказал Шойгу.
Глава ведомства напомнил, что РВСН 17 декабря отмечают свое 59-летие со дня основания и поздравил всех с этой датой.