2018-12-17T03:31:25+03:00
Политика

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем РВСН

Ракетные войска стратегического назначения отмечают 59-летие со дня своего образования
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Минобороны РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: пресс-служба Минобороны РФ.
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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Министр назвал этот род войск гарантом национальной безопасности страны.

"Высокий уровень подготовки и современное вооружение позволяют личному составу войск гарантированно решать задачи ядерного сдерживания", - цитирует поздравление Шойгу пресс-служба Минобороны на официальной странице “ВКонтакте”.

Министр отметил, что российские ракетчики с честью выполняют свой воинский долг, продолжая славные традиции предшественников. По его словам, они постоянно совершенствуют боевую выучку, осваивают новейшие образцы военной техники и вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности государства.

“Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые передают молодому поколению бесценный опыт и способствуют патриотическому воспитанию молодежи”, - сказал Шойгу.

Глава ведомства напомнил, что РВСН 17 декабря отмечают свое 59-летие со дня основания и поздравил всех с этой датой.

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