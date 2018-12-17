Россиянка не прошла в полуфинал конкурса “Мисс Вселенная”

17 Дек. 05:53 2018-12-17T05:55:52+03:00

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Россия не будет представлена в полуфинале конкурса красоты “Мисс-Вселенная”. Жюри не включило Юлию Полячихину в двадцатку лучших.

Конкурс проходит в бангкокском выставочном центре Impact Arena. В первую группу полуфиналисток, представляющих страны Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, прошли двушки из ЮАР, Филиппин, Непала, Вьетнама и Таиланда. Европу представят девушки из Польши, Бельгии, Великобритании, Венгрии и Ирландии. От Северной и Южной Америки прошли претендентки от Кюрасао, Коста-Рики, Канады, Пуэрто-Рико и Ямайки, говорится на официальном сайте конкурса.

Представительница России Юлия Полячихина не вошла в полуфинал 67-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная"Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Также составлена четвертая группа, куда включены девушки, получившие еще один шанс. В ней конкурсантки из США, Венесуэлы, Индонезии, Бразилии и Австралии. Всего в этом году за корону сражаются красавицы из 94 стран мира.