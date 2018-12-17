2018-12-17T07:54:03+03:00
В мире

"Мисс Вселенная -2018": титул и корону получила представительница Филиппин

Катриона Грэй из Филиппин победила в конкурсе "Мисс Вселенная - 2018"
Юлия ДИВЕЕВА
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“Мисс Вселенная-2018” стала представительница Филиппин Катриона Грэй.“Мисс Вселенная-2018” стала представительница Филиппин Катриона Грэй.Фото: REUTERS
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Корону и титул "Мисс Вселенная-2018" получила представительница Филиппин Катриона Грэй. На почетном втором месте - конкурсантка из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

Итоги 67-го международного конкурса красоты, который проходил в Бангкоке, были оглашены в ночь на понедельник, 17 декабря.

О Катрионе на сайте конкурса сказано, что она большая фанатка филиппинской кухни и любительница путешествовать. Она является адвокатом по вопросам ВИЧ / СПИДа в организации Love Yourself PH и работает помощником преподавателя в общественной организации, которая занимается молодыми кадрами.

Катриона Грэй во время театрализованного выхода на конкурсе Фото: REUTERS

Катриона Грэй во время театрализованного выхода на конкурсеФото: REUTERS

Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на "Мисс Вселенная - 2017" в США.

Ранее сайт kp.ru передавал, что жюри конкурса красоты "Мисс-Вселенная - 2018" не включило россиняку Юлию Полячихину в двадцатку лучших и наша страна не была представлена в полуфинале.

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