"Мисс Вселенная -2018": титул и корону получила представительница Филиппин
Корону и титул "Мисс Вселенная-2018" получила представительница Филиппин Катриона Грэй. На почетном втором месте - конкурсантка из Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Итоги 67-го международного конкурса красоты, который проходил в Бангкоке, были оглашены в ночь на понедельник, 17 декабря.
О Катрионе на сайте конкурса сказано, что она большая фанатка филиппинской кухни и любительница путешествовать. Она является адвокатом по вопросам ВИЧ / СПИДа в организации Love Yourself PH и работает помощником преподавателя в общественной организации, которая занимается молодыми кадрами.
Катриона Грэй во время театрализованного выхода на конкурсеФото: REUTERS
Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на "Мисс Вселенная - 2017" в США.
Ранее сайт kp.ru передавал, что жюри конкурса красоты "Мисс-Вселенная - 2018" не включило россиняку Юлию Полячихину в двадцатку лучших и наша страна не была представлена в полуфинале.