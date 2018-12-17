2018-12-17T07:10:05+03:00
Москва

Погода в Москве на 17 декабря 2018 года: столбики термометров опустятся до -12 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 17 декабря 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
В понедельник, 17 декабря, столбики термометров в Москве опустятся до -12 градусовВ понедельник, 17 декабря, столбики термометров в Москве опустятся до -12 градусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 17 декабря 2018 года. Как предупреждают метеорологи, в понедельник температура воздуха в столице опустится на пять-шесть градусов ниже нормы: столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов.

Причем небо вновь затянут облака, однако время от времени все-таки будет выглядывать солнце. Что касается осадков, то их в первый день наступившей недели не ожидается. При этом на дорогах и тротуарах по-прежнему будет скользко. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на вторник, 18 декабря, температура в городе понизится до -15…-17 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем осадков в темное время суток в мегаполисе также не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга. Так, в начале прошлой недели в Москве резко потеплело. Однако в минувшие выходные в столицу пришли суровые морозы: температура в городе постепенно понизилась до январских значений.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Колумбии 13 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе
Ночь на понедельник стала самой морозной в Москве с начала зимы
Оформлять загранпаспорта можно будет в криптокабинах
Вице-премьер Борисов рассказал об эффекте от размещения российской ПВО в Сирии
Заграничные покупки на сумму более 500 евро будут облагаться пошлиной
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В России могут ввести алименты для неработающего родителя, оставшегося с детьми после развода
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
Минздрав РФ разъяснил, за что не должны платить пациенты
В Норвегии гимн Белоруссии перепутали с хитом "Песняров"
Мощный взрыв прогремел у здания греческого телеканала
Оскароносного актера Джеффри Раша обвинили в неподобающем поведении
В Киеве признали нежелание Евросюза пускать Украину на свой рынок
Появились фото упавшего на Украине Су-27
Силуанов предписал госкомпаниям перейти на отечественный софт до 2021 года
Синдзо Абэ посетит Москву 21 января
"Мисс Вселенная -2018": титул и корону получила представительница Филиппин
Мэй заявила о недопустимости повторного референдума по Brexit
США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у России
Россиянка не прошла в полуфинал конкурса “Мисс Вселенная”
Саудовская Аравия отвергла обвинения США в адрес кронпринца
Союз биатлонистов РФ передумал отстранять Бабикова от гонки в Чехии
Россияне тратят на еду около 31% от своих расходов
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем РВСН
Летные испытания МБР «Сармат» будут проходить в Плесецке
“Монако” проиграла “Лиону” со счетом 0:3