Погода в Москве на 17 декабря 2018 года: столбики термометров опустятся до -12 градусов

17 Дек. 07:10 2018-12-17T07:10:05+03:00

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 17 декабря 2018 года. Как предупреждают метеорологи, в понедельник температура воздуха в столице опустится на пять-шесть градусов ниже нормы: столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов.

Причем небо вновь затянут облака, однако время от времени все-таки будет выглядывать солнце. Что касается осадков, то их в первый день наступившей недели не ожидается. При этом на дорогах и тротуарах по-прежнему будет скользко. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на вторник, 18 декабря, температура в городе понизится до -15…-17 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем осадков в темное время суток в мегаполисе также не предвидится.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга. Так, в начале прошлой недели в Москве резко потеплело. Однако в минувшие выходные в столицу пришли суровые морозы: температура в городе постепенно понизилась до январских значений.