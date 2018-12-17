2018-12-17T07:27:04+03:00
Экономика

Силуанов предписал госкомпаниям перейти на отечественный софт до 2021 года

Глава Минфина подписал директиву для предприятий с государственным контрольным пакетом акций
Юлия ДИВЕЕВА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: REUTERS
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Все государственные компании в обязательном порядке обязаны перейти на использование российского программного обеспечения до 2021 года. Такую директиву подписал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как сообщают “Ведомости”, эту информацию подтвердил представитель главы Минфина Андрей Лавров. В документе предписано госкомпаниям в течение 10 дней после ознакомления с распоряжением, созвать совет директоров, а госпредставители - проголосовать по нему.

Затем в течение двух месяцев на предприятиях подготовят и утвердят план перехода до 2021 года на российский софт. Директива затрагивает те компании, в которых государство владеет контрольным пакетом акций.

Напомним, сайт kp.ru писал, что в феврале прошлого года премьер Дмитрий Медведев отметил, что число контрактов на покупку отечественного программного обеспечения за последние два года выросло вдвое. Однако план по импортозамещению в сфере IT не выполнен. Он напомнил, что правительство начало заниматься импортозамещением в сфере цифровых технологий с 2015 года. На тот момент доля иностранной продукции достигала 75% от софта, приобретаемого для госсектора.

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