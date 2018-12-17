Появились фото упавшего на Украине Су-27
В сети появились фотографии украинского истребителя Су-27, который в минувшую субботу, 15 декабря, разбился в Житомирской области незалежной.
На кадрах, опубликованных на странице голландского авиационного издания Scramble magazine в Facebook, запечатлены обломки военного самолета, лежащие в открытом поле. При этом на снимках кабина пилота открыта. Также на фото можно заметить черный след позади истребителя.
Истребитель Су-27 разбился в минувшую субботу, 15 декабря, в Житомирской области Украины
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Су-27 потерпел крушение 15 декабря во время плановых учений. Авария произошла, когда истребитель начал заходить на посадку: самолет упал примерно в полутора километрах от военного аэродрома в Озерном. При этом пилот, управлявший воздушным судном, погиб.
А накануне командование Воздушных сил ВСУ заявило о том, что упавший в Житомирской области Су-27 был одним из самых новых летательных аппаратов этого типа на Украине. Как выяснилось, ему был 31 год.
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