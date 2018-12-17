СЕГОДНЯ 08:46 2018-12-17T08:46:32+03:00

Минздрав РФ разъяснил, за что не должны платить пациенты Фото: Александр ГЛУЗ

В частности, все граждане нашей страны могут рассчитывать на бесплатную скорую медицинскую помощь

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Минздрав РФ подготовил памятку для россиян, в которой рассказал, за какие виды врачебной помощи им не нужно платить.

В частности, все граждане нашей страны могут рассчитывать на бесплатную скорую медицинскую помощь и на такую же бесплатную первичную медико-санитарную помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, а также врачи-специалисты.

Также пациенты не должны платить за специализированную помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий. Кроме того, бесплатно предоставляется высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения.

Подробнее с памяткой можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что граждане РФ питаются нерационально. Как отметила министр, заболевания, которые связаны с нарушением питания, представляют серьезную угрозу для настоящего и будущего нашей страны.