2018-12-17T08:46:32+03:00
Здоровье

Минздрав РФ разъяснил, за что не должны платить пациенты

В частности, все граждане нашей страны могут рассчитывать на бесплатную скорую медицинскую помощь
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments86
Минздрав РФ разъяснил, за что не должны платить пациентыМинздрав РФ разъяснил, за что не должны платить пациентыФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Минздрав РФ подготовил памятку для россиян, в которой рассказал, за какие виды врачебной помощи им не нужно платить.

В частности, все граждане нашей страны могут рассчитывать на бесплатную скорую медицинскую помощь и на такую же бесплатную первичную медико-санитарную помощь, которую оказывают фельдшеры, акушеры, участковые терапевты и педиатры, врачи общей практики, а также врачи-специалисты.

Также пациенты не должны платить за специализированную помощь, которая включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных технологий. Кроме того, бесплатно предоставляется высокотехнологичная помощь с применением новых, сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения.

Подробнее с памяткой можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения РФ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в декабре глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что граждане РФ питаются нерационально. Как отметила министр, заболевания, которые связаны с нарушением питания, представляют серьезную угрозу для настоящего и будущего нашей страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Союз» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза