2018-12-17T09:17:05+03:00
Политика

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

С судна демонтировали пусковые контейнеры противокорабельных боевых снарядов «Термит»
Дарья ИВАШКИНА
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Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракетЕдинственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что единственный ракетный катер военно-морских сил (ВМС) Украины «Прилуки» остался без ракет. По некоторым данным, с него были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет «Термит».

Стоит отметить, что ранее на «Прилуки» планировалось установить пусковые контейнеры для противокорабельных ракет «Нептун», которые были созданы на Украине. Однако в настоящее время эти снаряды, разработанные на основе советской и российской ракеты Х-35, даже не прошли госиспытаний, сообщает «Украинский военный портал».

Между тем на Украине уверены в том, что обладают «мощными военно-морскими силами». В частности, как сообщал сайт kp.ru, в незалежной считают, что их катера «невидимы» для российского флота. Как заявил командир малого украинского бронекатера «Кременчуг» Александр Регула, все это благодаря геометрии судна, обводов корпуса и специальной покраске.

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