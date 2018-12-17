2018-12-17T09:41:51+03:00
Экономика

В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти

Речь идет о едином тарифе, рассчитанном на основе операционных затрат с учетом инвестиций
Дарья ИВАШКИНА
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В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефтиВ России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефтиФото: REUTERS
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В понедельник, 17 декабря, появилась информация о том, что в России могут установить эталонный тариф на прокачку нефти и нефтепродуктов по аналогии с эталонной стоимостью транспортировки газа. Речь идет о едином тарифе, рассчитанном на основе операционных затрат с учетом инвестиций, который должен заменить действующие 97 тарифов «Транснефти».

По некоторым данным, вице-премьер РФ Дмитрий Козак еще 19 ноября поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС), министерству энергетики, Минэкономразвития и «Транснефти» разработать соответствующий тариф.

«Это давняя идея - вычленить и показать все операционные расходы внутри тарифа, чтобы обосновать его для потребителей услуги транспортировки нефти», - сказал представитель заместителя председателя российского правительства Илья Джус газете «Коммерсант».

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