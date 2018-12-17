2018-12-17T09:56:28+03:00
Общество

Заграничные покупки на сумму более 500 евро будут облагаться пошлиной

С 1 января 2019 года будет выставлен ряд заградительных мер, которые усложнят жизнь простым россиянам
Ася РОМАНЧУК
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Новые правила ввоза товаров из-за границы вступят в действие с 1 января 2019 годаНовые правила ввоза товаров из-за границы вступят в действие с 1 января 2019 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Совершать покупки за границей станет проблематично. При пересечении российской границы придется уложиться в новую норму, либо заплатить штраф. Новые правила начнут действовать с 1 января 2019 года. Покупки на сумму более 500 евро будут облагаться пошлиной. Эта мера позволит бороться с челночным бизнесом, объясняют в Евразийской экономической комиссии.

Новые таможенные лимиты будут действовать только в отношении тех, кто пересекает границу автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также пешим ходом. Ввезти беспошлинно можно будет 25 кг, вместо действующих сегодня 50 кг. За превышение придется заплатить 30-процентную пошлину от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Многие туристы обеспокоены, как быть с личными вещами, которые взяли с собой за границу. Их данная мера не коснется. Таможня «на глаз» будет проверять, что давно в употреблении, а что только куплено. Сделать это не сложно: сезонность вещей, признаки износа и стирки, отсутствие этикеток, ярлыков подскажут, как долго вещь находится в употреблении.

Для тех кто не в курсе в Федеральной таможенной службе поясняют, что алкоголь и табачные изделия не входят в категорию «товары для личного пользования». Единовременно можно ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака. Алкогольные напитки и пиво ввозятся в объеме до 3 л на человека, но при условии достижения совершеннолетия, сообщает газета «Известия».

Тем, кто решит схитрить, придется отвечать по закону. Порой наказанием за данное нарушение может стать уголовная ответственность.

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