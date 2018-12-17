Оформлять загранпаспорта можно будет в криптокабинах

17 Дек. 10:15 2018-12-17T10:15:05+03:00

Они появятся в МФЦ уже в 2019 году

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Процедура оформления загранпаспорта будет упрощена. Специально для этого в МФЦ поставят криптокабины, которые позволят получать биометрию, чтобы человек мог оформить паспорт на 10 лет. Технические новинки будут завезены во многие отделы МФЦ по всей стране.

Особенность криптокабины в том, что заявитель сам представляет биометрические данные (отпечатки пальцев), отдает документы, делает в ней фотографию. Участие специалиста в оформлении минимально, а значит будет экономиться время, услуги смогут получать жители, обратившиеся по иным вопросам.

Первый замглавы МВД Александр Горовой в интервью газете «Известия» отметил, что в России еще не пришло время электронных паспортов, не готова инфраструктура для этого.

- Предприятия «Ростеха» готовы создавать специальные чипы, но о сроках говорить рано. Мы пока не видим экономического и финансового обоснования. Никаких сроков не ставится, будет лукавством заявление, что переход начнется в 2019 году, - сказал замглавы МВД.

Тем не менее, решиться эта задача должна к 2024 году, именно такие сроки были установлены правительством. Новый паспорт будет похож на банковскую карту с чипом и фотографией. Пластик сохранит не только документальные сведения о владельце, но и его биометрию: отпечатки пальцев, электронную подпись.