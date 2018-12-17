2018-12-17T10:22:09+03:00
Москва

Ночь на понедельник стала самой морозной в Москве с начала зимы

Столбики термометров в столице опускались до -15,8 градуса
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
К 06:00 мск столбики термометров в столице опустились до отметки в -15,8 градусаК 06:00 мск столбики термометров в столице опустились до отметки в -15,8 градусаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ночь на понедельник, 17 декабря, стала самой холодной в Москве с начала зимы. Так, к 06:00 мск столбики термометров в столице опустились до отметки в -15,8 градуса.

Причем в Подмосковье было еще холоднее. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, минувшей ночью минимальная температура была зафиксирована в поселке Черусти, расположенном в Шатурском районе Московской области: воздух там остывал до -22,5 градуса.

«Прошедшая ночь оказалась самой морозной с начала зимы. До этого минимальная температура воздуха составила минус 15,1 градуса», - сказал Синенков РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале прошлой недели в Москве резко потеплело. Однако в минувшие выходные, 15 и 16 декабря, в столицу пришли суровые морозы: температура в городе постепенно понизилась до январских значений.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Колумбии 13 человек получили ранения в результате взрыва в ночном клубе
Оформлять загранпаспорта можно будет в криптокабинах
Вице-премьер Борисов рассказал об эффекте от размещения российской ПВО в Сирии
Заграничные покупки на сумму более 500 евро будут облагаться пошлиной
В России могут ввести эталонный тариф на транспортировку нефти
В России могут ввести алименты для неработающего родителя, оставшегося с детьми после развода
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
Минздрав РФ разъяснил, за что не должны платить пациенты
В Норвегии гимн Белоруссии перепутали с хитом "Песняров"
Мощный взрыв прогремел у здания греческого телеканала
Оскароносного актера Джеффри Раша обвинили в неподобающем поведении
В Киеве признали нежелание Евросюза пускать Украину на свой рынок
Появились фото упавшего на Украине Су-27
Силуанов предписал госкомпаниям перейти на отечественный софт до 2021 года
Синдзо Абэ посетит Москву 21 января
Погода в Москве на 17 декабря 2018 года: столбики термометров опустятся до -12 градусов
"Мисс Вселенная -2018": титул и корону получила представительница Филиппин
Мэй заявила о недопустимости повторного референдума по Brexit
США отказались от учений в Арктике, чтобы не просить помощи у России
Россиянка не прошла в полуфинал конкурса “Мисс Вселенная”
Саудовская Аравия отвергла обвинения США в адрес кронпринца
Союз биатлонистов РФ передумал отстранять Бабикова от гонки в Чехии
Россияне тратят на еду около 31% от своих расходов
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем РВСН
Летные испытания МБР «Сармат» будут проходить в Плесецке
“Монако” проиграла “Лиону” со счетом 0:3