Ночь на понедельник стала самой морозной в Москве с начала зимы

17 Дек. 10:15 2018-12-17T10:22:09+03:00

К 06:00 мск столбики термометров в столице опустились до отметки в -15,8 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

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Ночь на понедельник, 17 декабря, стала самой холодной в Москве с начала зимы. Так, к 06:00 мск столбики термометров в столице опустились до отметки в -15,8 градуса.

Причем в Подмосковье было еще холоднее. По данным специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, минувшей ночью минимальная температура была зафиксирована в поселке Черусти, расположенном в Шатурском районе Московской области: воздух там остывал до -22,5 градуса.

«Прошедшая ночь оказалась самой морозной с начала зимы. До этого минимальная температура воздуха составила минус 15,1 градуса», - сказал Синенков РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале прошлой недели в Москве резко потеплело. Однако в минувшие выходные, 15 и 16 декабря, в столицу пришли суровые морозы: температура в городе постепенно понизилась до январских значений.