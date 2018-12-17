2018-12-17T10:34:43+03:00
Происшествия

Сотрудники ФСБ нейтрализовали сеть нелегальных оружейных мастерских

Оперативники ФСБ совместно с сотрудниками других силовых структур задержали организатора и активных членов преступной группировки
Александр ДЖУМАЕВ
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Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали преступную группировку, занимавшуюся переделкой гражданского оружия в боевое в пяти регионах России.Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали преступную группировку, занимавшуюся переделкой гражданского оружия в боевое в пяти регионах России.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нейтрализовали преступную группировку, действовавшую в пяти регионах России и занимавшуюся переделкой гражданского оружия в боевое. Задержания были проведены в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками ФСБ совместно с представителями других силовых ведомств, был задержан предполагаемый главарь преступного сообщества, а также наиболее активные его подельники. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ подчеркнули, что помимо переделки гражданского оружия в боевое задержанные занимались сбытом произведенного подобным образом в двух нейтрализованных оперативниками нелегальных мастерских оружия.

В ходе обысков сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли большое количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В настоящий момент проводится экспертиза изъятых образцов; по ее итогам следователями ФСБ и МВД будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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