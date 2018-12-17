2018-12-17T11:55:33+03:00
Политика

В новом районе Алеппо построят более ста домов в ближайшие 4 года

Стройка ведется в Джамаият Аль Рияде
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Сирии восстанавливают разрушенные во время бомбежки зданияВ Сирии восстанавливают разрушенные во время бомбежки зданияФото: Александр КОЦ
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В новом районе крупнейшего сирийского города Алеппо в ближайшие четыре года планируется построить более сотни домов. Об этом рассказал автор проекта, инженер Аймад Али. Он добавил, что стройка развернется в районе под названием Джамаият Аль Рияд, где уже полным ходом идет восстановление разрушенных во время бомбежек 300 зданий.

«Это около тысячи квартир. Также в этом районе мы строим 110 новых домов, здесь будет пять тысяч квартир», — цитирует Аймада Али «Федеральное агентство новостей».

Куратор проекта добавил, что в настоящее время на стройке трудятся 150 строителей. Однако для эффективной работы требуется еще столько же. Кроме того, на объектах не хватает квалифицированных рабочих, далеко не у всех строителей здесь есть профильное образование и понимание строительного дела, пишет сайт телеканала «Звезда».

При этом сложности не пугают сирийских мастеров, объект планируется сдать в срок — через четыре года.

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