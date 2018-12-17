2018-12-17T12:21:00+03:00
Политика

В Киево-Печерской лавре состоится внеочередное заседание синода УПЦ Московского патриархата

Новое собрание направлено на борьбу с "вызовами", вставшими перед УПЦ
Сакина НУРИЕВА
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В Киеве состоится внеочередное заседание синода УПЦ Московского патриархатаВ Киеве состоится внеочередное заседание синода УПЦ Московского патриархатаФото: REUTERS
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В понедельник в Киеве пройдет внеочередное заседание синода Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом говорится в информационно-просветительском разделе УПЦ (МП).

"Сегодня состоится внеочередное заседание священного синода, во время которого будут решаться вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской православной церковью", - написано в заявлении.

Состоится собрание в Киево-Печерской лавре.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что УПЦ отказалась признавать новую украинскую автокефальную церковь, созданную 15 декабря, по итогам "объединительного собора" в Киеве.

В октябре текущего года президент Украины Петр Порошенко объявил о создании так называемой Украинской поместной православной автокефальной церкви, прередстоятелем которой стал раскольник из Киевского патриархата митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он считается одним из ближайших соратников главы так называемого Киевского патриархата Филарета.

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