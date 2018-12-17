2018-12-17T12:19:27+03:00
Политика

Израиль показал кадры с испытаний своего новейшего танка

Боевая машина может заменить американский M2 Bradley [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Израиль показал испытания своего новейшего танка. ФОТО: стпо-кадр с видеоИзраиль показал испытания своего новейшего танка. ФОТО: стпо-кадр с видео
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Израиль показал видео испытания своего новейшего танка. Боевая машина весит почти 60 тонн и вдвое тяжелее американского M2 Bradley, но может стать ему достойным конкурентом.

Бронетранспортер Namer способен выступить прототипом американской боевой машины пехоты будущего, уверен автор издания The Popular Mechanics.

На коротком видеоролике, опубликованном на YouTube танк стреляет управляемыми ракетами из выдвижной установки. Не исключено, что это первая комплектация, в дальнейшем модернизированная машина получила также беспилотную башню с 30-миллиметровой автоматической пушкой, а еще выдвижную установку для запуска пары противотанковых ракет Spike-MR.

Известно, что Namer был создан на базе танка Merkava IV. Как и предшественник он получил систему активной танковой защиты Trophy. Многие эксперты уже назвали новинку «самой вооруженной и бронированной машиной огневой поддержки».

Работу по созданию бронемашины вела израильская компания Rafael, почти 18 лет специалисты ломали голову, как тяжелый бронетранспортер технологичным и маневренным, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Израиль показал испытания своего новейшего танка.

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