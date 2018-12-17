2018-12-17T12:19:27+03:00
Политика

Израиль показал кадры с испытаний своего новейшего танка

Боевая машина может заменить американский M2 Bradley [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments3
Израиль показал испытания своего новейшего танка. ФОТО: стпо-кадр с видеоИзраиль показал испытания своего новейшего танка. ФОТО: стпо-кадр с видео
Изменить размер текста:

Израиль показал видео испытания своего новейшего танка. Боевая машина весит почти 60 тонн и вдвое тяжелее американского M2 Bradley, но может стать ему достойным конкурентом.

Бронетранспортер Namer способен выступить прототипом американской боевой машины пехоты будущего, уверен автор издания The Popular Mechanics.

На коротком видеоролике, опубликованном на YouTube танк стреляет управляемыми ракетами из выдвижной установки. Не исключено, что это первая комплектация, в дальнейшем модернизированная машина получила также беспилотную башню с 30-миллиметровой автоматической пушкой, а еще выдвижную установку для запуска пары противотанковых ракет Spike-MR.

Известно, что Namer был создан на базе танка Merkava IV. Как и предшественник он получил систему активной танковой защиты Trophy. Многие эксперты уже назвали новинку «самой вооруженной и бронированной машиной огневой поддержки».

Работу по созданию бронемашины вела израильская компания Rafael, почти 18 лет специалисты ломали голову, как тяжелый бронетранспортер технологичным и маневренным, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Израиль показал испытания своего новейшего танка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эдгард Запашный раскритиковал идею открытия постоянной площадки Cirque du Soleil в России
Лавров - «КП»: Украинский режим имеет все черты нацистского
Суд Москвы признал виновным мужчину, пронесшего на руках сотрудника Росгвардии
Лавров о действиях США в Грузии: американцы никуда не сунутся со своим батальоном
Россельхознадзор запретил поставки кормов для животных из Китая
Лавров назвал разоружение Сирии важнейшей договоренностью последних лет
Лавров ответил на шутку о чемоданах, "набитых его терпением"
Лавров поздравил читателей «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом
85 процентов россиян готовы вести раздельный сбор мусора, но контейнеров нет
Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе
Лавров о своей популярности: никогда не задумывался об этом
Лавров прокомментировал возможную передачу Японии части Курильских остров
В Киево-Печерской лавре состоится внеочередное заседание синода УПЦ Московского патриархата
Лавров рассказал о документе, гарантирующем отсутствие в Армении иностранных военных
Центральный Банк в 2019 году проведет аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка
Лавров рассказал, что Россия добивается выдачи Юлии Скрипаль
Лавров рассказал о ситуации с секретными лабораториями в Грузии
В новом районе Алеппо построят более ста домов в ближайшие 4 года
Командующий РВСН рассказал, что что ждет мир после выхода США из договора РСМД