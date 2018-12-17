Лавров о своей популярности: никогда не задумывался об этом
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», рассказал, как он относится к своей популярности.
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- Никогда не задумывался об этом. Мне приятно общаться с людьми. Если моя работа получает позитивную оценку - мне приятно за министерство, - сказал Лавров во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».
Также министр признался, что любит отдыхать на природе, однако назвать рыбаком он себя не может.
- Я по большому счету не рыбак. Когда мы сплавляемся по реке, рыбалкой занимаеются два члена нашего коллектива, а я занимаюсь костром, палаткой, - признался дипломат.
Говоря же о музыке, которую он предпочитает, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что рэпом он как-то «не проникся».
- Люблю бардов: Высоцкого, Визбора, Митяева, - добавил Сергей Лавров.
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Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".