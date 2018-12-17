Лавров о своей популярности: никогда не задумывался об этом

17 Дек. 12:29 2018-12-17T13:17:04+03:00

Министр признался, что любит отдыхать на природе, однако назвать рыбаком он себя не может Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире отвечает на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды» [видео]

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Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», рассказал, как он относится к своей популярности.

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- Никогда не задумывался об этом. Мне приятно общаться с людьми. Если моя работа получает позитивную оценку - мне приятно за министерство, - сказал Лавров во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Также министр признался, что любит отдыхать на природе, однако назвать рыбаком он себя не может.

- Я по большому счету не рыбак. Когда мы сплавляемся по реке, рыбалкой занимаеются два члена нашего коллектива, а я занимаюсь костром, палаткой, - признался дипломат.

Говоря же о музыке, которую он предпочитает, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что рэпом он как-то «не проникся».

- Люблю бардов: Высоцкого, Визбора, Митяева, - добавил Сергей Лавров.

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