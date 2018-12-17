Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе

17 Дек. 12:32 2018-12-17T12:51:33+03:00

В Минобороны Украины заявили, что военные проверили готовность ПВО в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Противозащитная система быстро и своевременно реагирует на "любую агрессию с воздуха", заявили в Киеве

Изменить размер текста: A A

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Боевые расчёты ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединённых сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи», — говорится в заявлении.

При этом тестирования показало, что ПВО способно «быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российская разведка зафиксировала переброску звена (четырех) самолетов Су-25 с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск.

Помимо этого, в подразделения 79-й и 128-й прибыли несколько выездных групп СБУ.

В связи с данными событиями начальник пресс-службы правозглашенной НМ ДНР Даниил Безсонов выступил с заявлением. Он сказал, что подразделения Народной милиции Республики будут готовы к любому развитию событий.