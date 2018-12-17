2018-12-17T12:51:33+03:00
В мире

Минобороны Украины: военные проверили готовность ПВО в Донбассе

Противозащитная система быстро и своевременно реагирует на "любую агрессию с воздуха", заявили в Киеве
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Минобороны Украины заявили, что военные проверили готовность ПВО в ДонбассеВ Минобороны Украины заявили, что военные проверили готовность ПВО в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украинские военные проверили готовность сил противовоздушной обороны в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Боевые расчёты ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединённых сил по сигналу выбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи», — говорится в заявлении.

При этом тестирования показало, что ПВО способно «быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российская разведка зафиксировала переброску звена (четырех) самолетов Су-25 с аэродрома Мелитополь на аэродром Бердянск.

Помимо этого, в подразделения 79-й и 128-й прибыли несколько выездных групп СБУ.

В связи с данными событиями начальник пресс-службы правозглашенной НМ ДНР Даниил Безсонов выступил с заявлением. Он сказал, что подразделения Народной милиции Республики будут готовы к любому развитию событий.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза