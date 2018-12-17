17 Дек. 12:51 2018-12-17T13:47:33+03:00

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Глава МИД России Сергей Лавров поздравил читателей «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом и Рождеством.

Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем! 00:00 00:00

- Я, пользуясь случаем, тоже хотел бы всех слушателей, читателей «Комсомолки» поздравить с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. Всего вам самого доброго. Чтобы никто не болел. Чтобы все было благополучно. Любите «Комсомолку». Берегите Дарью (Асламову - спецкор «КП»), потому что без нее будет скучновато, - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, в этот понедельник, 17 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире отвечал на вопросы читателей и корреспондентов «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой и Андрея Баранова. В частности, он рассказал о российско-американских отношения, мирном договоре с Японией, хамстве Киева и о ситуации на Украине в целом, а также о своей популярности, любой музыке и хобби.

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