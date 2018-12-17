СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-17T13:16:28+03:00

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» отвечал на вопросы «КП» [видео]

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Глава МИД России Сергей Лавров поздравил читателей «Комсомольской правды» с наступающим Новым годом и Рождеством.

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«Всего вам самого доброго, чтобы никто не болел, любите "Комсомолку". Берегите Дарью (Асламову - спецкор "КП") - без нее будет скучновато», - сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства во время трансляции на сайте kp.ru.

Напомним, в этот понедельник, 17 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире отвечал на вопросы читателей и корреспондентов «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой и Андрея Баранова. В частности, он рассказал о российско-американских отношения, мирном договоре с Японией, хамстве Киева и о ситуации на Украине в целом, а также о своей популярности, любой музыке и хобби.

Полный текст интервью читайте на нашем сайте.

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