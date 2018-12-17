2018-12-17T16:26:05+03:00
Политика

Лавров ответил на шутку о чемоданах, "набитых его терпением"

Читатели "Комсомольской правды" предположили, что именно они хранятся в подвалах здания МИД в Москве [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"У нас подвалов-то нет", - ответил дипломат на шутку"У нас подвалов-то нет", - ответил дипломат на шуткуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В этот понедельник, 17 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пришел в студию Радио "Комсомольская правда" и ответил на вопросы читателей. Комментируя внешнюю политику Москвы, а также реакцию наших властей на давление со стороны других стран, глава ведомства заявил, что предпочитает придерживаться неких рамок и не "срываться на площадную брань".

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Именно так он ответил на анекдот, рассказанный нашим корреспондентом Андреем Барановым. В нем речь идет о встрече самого министра с американским госсекретарем Майком Помпео.

"Приходит Лавров на переговоры с Помпео. Ставит на стол портфель, достает оттуда банку тертого хрена, уши, отрезанные от игрушечного ослика, гроздь фиговых листьев. Потом закуривает и вежливо здоровается", - начинает Андрей Баранов и тут же отмечает, что вот так с американцами и надо общаться, а не высказывать озабоченность.

Министр с такой позицией не согласился.

"При всем понимании, что изящество не самая наша отличительная черта, мы все-таки хотим удерживаться в рамках пусть определяемых нами, но приличий", - заявил дипломат.

Тогда корреспондент "КП" зачитал вопрос одного из слушателей Радио "КП", который поинтересовался: "правда ли, что подвалы здания МИД наполнены чемоданами с великим терпением Лаврова?". У министра такое предположение вызвало смех.

"У нас подвалов-то нет", - ответил дипломат на шутку, озвученную в ходе трансляции сайта kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

"Закуривает и вежливо улыбается". Лаврову рассказали анекдот про то, как он ведет переговоры.Интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире — Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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