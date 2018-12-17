Лавров назвал разоружение Сирии важнейшей договоренностью последних лет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разоружение Сирии одной из важнейших договоренностей последних лет. Такое заявление глава ведомства сделал, отвечая на вопрос читателя "КП" о том, чем он действительно может гордиться.
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"Одна из важнейших договоренностей последних лет - о химическом разоружении Сирии, которая позволила избежать американской агрессии. Эту договоренность оформили в резолюции Совета Безопасности ООН. Но к сожалению, после того, как это случилось, организация по запрещению химоружия, которая занималась физическим вывозом и уничтожением отравляющих веществ, подверглась инсайдерской рейдерской атаке", - сказал дипломат во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».
По его мнению, это связано с тем, что сейчас отдельные страны пытаются подменить международное право порядком, основанном на правилах, которые удобны лишь для них самих.
Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".
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