2018-12-17T13:14:43+03:00
Политика

Лавров назвал разоружение Сирии важнейшей договоренностью последних лет

Во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» глава МИД РФ заявил, что именно этот шаг позволил спасти арабскую республику от американской агрессии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Лавров назвал разоружение Сирии одной из важнейших договоренностей последних летСергей Лавров назвал разоружение Сирии одной из важнейших договоренностей последних летФото: Михаил ФРОЛОВ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал разоружение Сирии одной из важнейших договоренностей последних лет. Такое заявление глава ведомства сделал, отвечая на вопрос читателя "КП" о том, чем он действительно может гордиться.

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"Одна из важнейших договоренностей последних лет - о химическом разоружении Сирии, которая позволила избежать американской агрессии. Эту договоренность оформили в резолюции Совета Безопасности ООН. Но к сожалению, после того, как это случилось, организация по запрещению химоружия, которая занималась физическим вывозом и уничтожением отравляющих веществ, подверглась инсайдерской рейдерской атаке", - сказал дипломат во время трансляции на сайте kp.ru.

По его мнению, это связано с тем, что сейчас отдельные страны пытаются подменить международное право порядком, основанном на правилах, которые удобны лишь для них самих.

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

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