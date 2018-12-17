Суд Москвы признал виновным мужчину, пронесшего на руках сотрудника Росгвардии

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-17T13:14:57+03:00

Прокурор просил приговорить подсудимого к одному году колонии условно

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Мещанский суд Москвы признал виновным Исляма Малекова, который в мае текущего года пронес на руках по вестибюлю метро "Сухаревская" сотрудника Росгвардии. Он обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Следствие постановило, что мужчина умышленно попытался воспрепятствовать законной деятельности сотрудника Росгвардии. Виновный обхватил его руками и пронес по вестибилю станции метро.

Малекову предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" (ст. 318 УК РФ). Сообщил корреспондент ТАСС.

Известно, что прокурор просил суд приговорить его к одному году колонии условно.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, весной Ислям Малеков подошел сзади к находившемуся при исполнении сотруднику Росгвардии на станции метро "Сухаревская", "шутки ради" обхватил его сзади и пронес несколько метров, приподняв над землей.