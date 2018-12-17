Момент обрушения крыши здания в Дзержинском попал на видео
Появилось первое видео с момента обрушения производственного здания в городе Дзержинский в Московской области.
Известно, что обрушение произошло в тот момент, когда на крыше велись работы по заливке мягкой кровли. Сообщил корреспондент "Комсомольской правды".
На видео видно, что в момент крушения внутри здания находились люди. Все произошло неожиданно, моментально отключился свет и провалилась часть кровли. По кадрам можно заметить, что под завалами остались шесть человек. На некоторых из них упал большой массив сооружения.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в результате происшествия погибли трое человек, еще семеро были госпитализированы.
Момент обрушения крыши в Дзержинске.
Площадь обрушения составила 170 квадратных метров. В настоящий момент спасатели продолжают разбор завалов здания производственного цеха.
Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.