2018-12-18T16:30:31+03:00
Происшествия

Момент обрушения крыши здания в Дзержинском попал на видео

На записи видно, что внутри здания в момент обрушения находились люди [видео]
Сакина НУРИЕВА
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Появилось видео с момента обрушения кровли здания в ДзержинскомПоявилось видео с момента обрушения кровли здания в Дзержинском
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Появилось первое видео с момента обрушения производственного здания в городе Дзержинский в Московской области.

Известно, что обрушение произошло в тот момент, когда на крыше велись работы по заливке мягкой кровли. Сообщил корреспондент "Комсомольской правды".

На видео видно, что в момент крушения внутри здания находились люди. Все произошло неожиданно, моментально отключился свет и провалилась часть кровли. По кадрам можно заметить, что под завалами остались шесть человек. На некоторых из них упал большой массив сооружения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в результате происшествия погибли трое человек, еще семеро были госпитализированы.

Момент обрушения крыши в Дзержинске.

Площадь обрушения составила 170 квадратных метров. В настоящий момент спасатели продолжают разбор завалов здания производственного цеха.

Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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