2018-12-17T14:11:55+03:00
Общество

Составлен рейтинг самых популярных достопримечательностей в России

Лидером рейтинга стала Красная площадь, но много и других интересных мест по всей России
Ася РОМАНЧУК
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Больше всего туристов привлекает столицаБольше всего туристов привлекает столицаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дело движется к концу года и традиционно в это время все подводят итоги. Специалисты аналитического агентства «ТурСтат» тоже составили свой рейтинг самых популярных достопримечательностей России. Рейтинг возглавила Красная площадь, что стало вполне ожидаемо, но многие объекты, которые вошли в список, приятно удивили.

При составлении рейтинга прежде всего учитывались данные о посещаемости объекта и количестве отзывов в интернете.

Безусловным лидером стала Москва. Главную площадь столицы за год посмотрели 20 миллионов туристов. Для сравнения «Петергоф» посетили пять миллионов человек, музей в Санкт-Петербурге оказался на втором месте рейтинга.

Замыкает тройку лидеров Кремль в Казани. Здесь в 2018 году побывали три миллиона путешественников, подсчитали эксперты.

Подмосковный Сергиев Посад привлек два миллиона туристов, все они стремились побывать в Троице-Сергиевой Лавре. Примерно столько же человек посещают ежегодно Байкал. Увидеть своими глазами красоту самого большого пресного озера планеты стремятся все больше и больше человек. Природной достопримечательности досталось пятой место, сообщает телеканал «360».

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