2018-12-17T14:36:35+03:00
Общество

Наибольшей популярностью на «Яндекс.Маркете» пользовались товары для дома и смартфоны Xiaomi

Торговая площадка подвела итог, что больше всего интересует покупателей
Ася РОМАНЧУК
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"Яндекс.Маркет" рассказал, что чаще всего покупают в интернете"Яндекс.Маркет" рассказал, что чаще всего покупают в интернетеФото: Евгения ГУСЕВА
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Площадка «Яндекс.Маркет» подвела итог, что больше всего интересует покупателей в 2018 году. Оказывается, огромным спросом пользовались товары для дома и смартфоны. Лидером рейтинга среди цифровых товаров гаджет Xiaomi Redmi Note 5, его выбирали 32 процента покупателей. Модели Samsung и Apple предпочли 15 процентов потребителей, а Honor — 11%.

Замыкает тройку лидеров компьютерная техника.

На смартфоны под управлением операционной системы Android пришлось 82% спроса. Продукция iOS пользуется меньшей популярностью -15% спроса, остальная мобильная техника разделила 3% спроса.

В категории компьютерной техники людей чаще всего интересовали ноутбуки, блоки питания для них и планшеты. Лидером спроса является Asus (21%), Lenovo (16%) и HP (13%). А самой предпочитаемой операционной системой стала Windows 10 (58%). Далее следует Linux (13%), DOS (12%) и macOS (10%).

Что касается иностранной «яблочной» продукции, то Apple MacBook Pro 2017 года с диагональю 13 дюймов и дисплеем Retina пользуется наибольшим спросом, сообщает телеканал «360».

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