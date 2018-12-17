Наибольшей популярностью на «Яндекс.Маркете» пользовались товары для дома и смартфоны Xiaomi
Площадка «Яндекс.Маркет» подвела итог, что больше всего интересует покупателей в 2018 году. Оказывается, огромным спросом пользовались товары для дома и смартфоны. Лидером рейтинга среди цифровых товаров гаджет Xiaomi Redmi Note 5, его выбирали 32 процента покупателей. Модели Samsung и Apple предпочли 15 процентов потребителей, а Honor — 11%.
Замыкает тройку лидеров компьютерная техника.
На смартфоны под управлением операционной системы Android пришлось 82% спроса. Продукция iOS пользуется меньшей популярностью -15% спроса, остальная мобильная техника разделила 3% спроса.
В категории компьютерной техники людей чаще всего интересовали ноутбуки, блоки питания для них и планшеты. Лидером спроса является Asus (21%), Lenovo (16%) и HP (13%). А самой предпочитаемой операционной системой стала Windows 10 (58%). Далее следует Linux (13%), DOS (12%) и macOS (10%).
Что касается иностранной «яблочной» продукции, то Apple MacBook Pro 2017 года с диагональю 13 дюймов и дисплеем Retina пользуется наибольшим спросом, сообщает телеканал «360».