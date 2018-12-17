2018-12-17T14:41:29+03:00
Политика

Министр экономики Франции надеется на развитие сотрудничества с Россией

Главы экономических ведомств Брюно Ле Мер и Максим Орешкин обсудят в Париже взаимодействие в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве
Алена Басавина
Поделиться:
Министр экономики Франции надеется на сотрудничество с РоссиейМинистр экономики Франции надеется на сотрудничество с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 декабря, в Париже проходит встреча Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Францию представляет министр экономики и финансов Брюно Ле Мер.

Отметим, что в ходе мероприятия Министр экономики Франции заявил, что надеется на углубление сотрудничества с российскими колегами.

«Я искренне надеюсь на углубление экономического, финансового и технологического сотрудничества между Францией и Россией», - приводит ТАСС слова политика.

Известно, что в ходе переговоров стороны планируют рассмотреть вопросы сотрудничества в сферах энергетики, авиастроения, космоса, транспорта, сельского хозяйства.

Известно, что отдельное внимание уделят подписанному на площадке Петербургского международного экономического форума 2018 года соглашению о развитии российско-французского партнерства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше половины россиян считают функцию защиты от воды самой полезной в телефоне
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: «У нас непростой регион для ведения бизнеса, но успешных предпринимателей становится все больше»
Netflix приобрел права на сериал "Троцкий" с Константином Хабенским в главной роли
Наибольшей популярностью на «Яндекс.Маркете» пользовались товары для дома и смартфоны Xiaomi
В Австралии живописную скалу оградили от любителей селфи
Песков прокомментировал возможное объединение России и Белоруссии
Составлен рейтинг самых популярных достопримечательностей в России
Американский словарь Merriam-Webster назвал главное слово уходящего года
Момент обрушения крыши здания в Дзержинском попал на видео
По факту гибели трех рабочих в подмосковном Дзержинском возбуждено уголовное дело
Испанские активисты разделись на площади в Барселоне во время акции против убийства животных
Парубий примет участие в получении томоса об автокефалии новой украинской церкви в Стамбуле