Министр экономики Франции надеется на развитие сотрудничества с Россией
В понедельник, 17 декабря, в Париже проходит встреча Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Францию представляет министр экономики и финансов Брюно Ле Мер.
Отметим, что в ходе мероприятия Министр экономики Франции заявил, что надеется на углубление сотрудничества с российскими колегами.
«Я искренне надеюсь на углубление экономического, финансового и технологического сотрудничества между Францией и Россией», - приводит ТАСС слова политика.
Известно, что в ходе переговоров стороны планируют рассмотреть вопросы сотрудничества в сферах энергетики, авиастроения, космоса, транспорта, сельского хозяйства.
Известно, что отдельное внимание уделят подписанному на площадке Петербургского международного экономического форума 2018 года соглашению о развитии российско-французского партнерства.