2018-12-17T14:41:29+03:00
Политика

Министр экономики Франции надеется на развитие сотрудничества с Россией

Главы экономических ведомств Брюно Ле Мер и Максим Орешкин обсудят в Париже взаимодействие в энергетике, транспорте и сельском хозяйстве
Алена Басавина
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Министр экономики Франции надеется на сотрудничество с РоссиейМинистр экономики Франции надеется на сотрудничество с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 17 декабря, в Париже проходит встреча Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. Францию представляет министр экономики и финансов Брюно Ле Мер.

Отметим, что в ходе мероприятия Министр экономики Франции заявил, что надеется на углубление сотрудничества с российскими колегами.

«Я искренне надеюсь на углубление экономического, финансового и технологического сотрудничества между Францией и Россией», - приводит ТАСС слова политика.

Известно, что в ходе переговоров стороны планируют рассмотреть вопросы сотрудничества в сферах энергетики, авиастроения, космоса, транспорта, сельского хозяйства.

Известно, что отдельное внимание уделят подписанному на площадке Петербургского международного экономического форума 2018 года соглашению о развитии российско-французского партнерства.

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