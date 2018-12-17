2018-12-17T14:47:23+03:00
Общество

Больше половины россиян считают функцию защиты от воды самой полезной в телефоне

Российские эксперты провели опрос среди пользователей смартфонов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Больше половины россиян считают функцию защиты от воды самой полезной в телефонеБольше половины россиян считают функцию защиты от воды самой полезной в телефонеФото: REUTERS
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Специалисты российского проекта Mail.ru Hi-Tech провела опрос среди россиян на тему "Какие функции в телефоне вы считаете самыми полезными?". В исследовании приняло участие почти 11 тысяч человек.

Итак, более половины россиян (65%), считают функцию защиты от воды наиболее полезной в смартфоне. Довольно часто опрашиваемые (61%) пользуются фонариком, встроенным в телефон. На третьем месте рейтинга расположился "будильник", которого считают самой полезной функцией в телефоне 59% респондентов.

К слову, функция бесконтактной оплаты (NFC) стремительно набирает популярность среди пользователей смартфонов. Для 57% россиян эта функция важна.

Также респондентам важен слот для карты памяти (58%) и второй "симки" (55%).

Буквально несколько лет назад популярыми у пользователей смартфонов были встроенное радио и диктофон. На сегодняшний день меньше половины опрашиваемых (22% и 31% соответственно) назвали их полезными в телефоне, сообщает сайт Mail.ru Hi-Tech.

Самыми бесполезными фукциями в смартфоне респонденты назвали: изогнутый экран (66%), инфракрасный порт (47%) и сканер сетчатки глаза (46%).

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