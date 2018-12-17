Больше половины россиян считают функцию защиты от воды самой полезной в телефоне
Специалисты российского проекта Mail.ru Hi-Tech провела опрос среди россиян на тему "Какие функции в телефоне вы считаете самыми полезными?". В исследовании приняло участие почти 11 тысяч человек.
Итак, более половины россиян (65%), считают функцию защиты от воды наиболее полезной в смартфоне. Довольно часто опрашиваемые (61%) пользуются фонариком, встроенным в телефон. На третьем месте рейтинга расположился "будильник", которого считают самой полезной функцией в телефоне 59% респондентов.
К слову, функция бесконтактной оплаты (NFC) стремительно набирает популярность среди пользователей смартфонов. Для 57% россиян эта функция важна.
Также респондентам важен слот для карты памяти (58%) и второй "симки" (55%).
Буквально несколько лет назад популярыми у пользователей смартфонов были встроенное радио и диктофон. На сегодняшний день меньше половины опрашиваемых (22% и 31% соответственно) назвали их полезными в телефоне, сообщает сайт Mail.ru Hi-Tech.
Самыми бесполезными фукциями в смартфоне респонденты назвали: изогнутый экран (66%), инфракрасный порт (47%) и сканер сетчатки глаза (46%).