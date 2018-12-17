2018-12-17T15:27:37+03:00
Политика

Америка отказалась от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощи

Российский политолог прокомментировал возможную причину отмены учений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Америка отказалась от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощиАмерика отказалась от учений в Арктике из-за нежелания просить Россию о помощиФото: REUTERS
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Геворг Мирзаян, российский политолог, отметил, что США могли отказаться от учений в Арктике из-за опасений поломки ледокола. В данном случае Америке пришлось бы обращаться за помощью к России. В свою очередь США, по мнению Мирзаяна, боиться потерпеть геополитическое фиаско.

У Америки есть два ледокола, однако, направить в Арктику на учения можно только один. Он относится к тяжелому типу. Но у судна под названием Polar Star, которому уже почти 40 лет, закончился срок эксплуатации. Поэтому ледокол может в любой момент выйти из строя. Поэтому Пол Цукунфт, бывший командующий береговой охраны США, выступил против учений в Арктике, когда Совет национальной безопасности планировал отправить ледокол для участия в учебных мероприятиях.

- Я не могу гарантировать вам, что у него не будет катастрофических технических сбоев в ходе учений… Тогда мне пришлось бы обратиться к России, чтобы его отбуксировали в безопасное место, - отметил Цукунфт.

Именно из-за нехватки новых ледоколов Америка испытывает трудности в освоении Арктики, сообщает издание Business Insider.

- Если США сейчас покажут, что у них не просто нет своих ресурсов для борьбы за Арктику, а что они используют российские ресурсы, что им русские помогают, то это будет мощнейшее геополитическое фиаско со стороны Соединенных Штатов, - прокомментировал Геворг Мирзаян.

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