Орешкин: Россия и Франция намерены расширять сферы экономического сотрудничества

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-17T15:58:18+03:00

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая в понедельник, 17 декабря, на заседании российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), заявил о намерении Москвы и Парижа расширять сферы экономического сотрудничества.

«Сотрудничество происходит не только в традиционных сферах, сферах энергетики, мы открываем новые направления - это и направления, связанные с изменением климата, с инновациями, с производительностью труда - целая наборка новых направлений, которые раньше не были на повестке», - приводит слова главы МЭР ТАСС.

Также Орешкин заметил, что экономические отношения РФ и Франции развиваются динамично. По его словам, за последние три года поставки французской продукции в нашу страну удвоились. Кроме того, руководитель Минэкономразвития подчеркнул, что в настоящее время успешно реализуется совместный проект «Ямал СПГ» и выразил надежду на то, что проект «Арктик СПГ - 2» также будет реализовываться совместно.

Кстати, стоит отметить, что ранее Франция вместе с Германией выступили против ужесточения антироссийских санкций.