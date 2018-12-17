МИД России создаст департамент по информационной безопасности

СЕГОДНЯ 15:39 2018-12-17T15:39:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве иностранных дел России появится департамент по информационной безопасности. Об этом рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, новый отдел ведомства станет административной реакцией на актуальные проблемы.

«В скором времени в МИД России откроется департамент по информационной безопасности как административная реакция на проявление все более и более актуальной проблемы», - приводит ТАСС слова Ульянова.

Дипломат указал, что на данный момент наблюдается различие позиции России и стран Запада. Они даже используют различные термины для обозначения такой темы: в России говорят «информационная безопасность», а за рубежом принято указывать «кибербезопасность».

Напомним, что ранее в Государственную думу внесли законопроект об автономной работе российского интернета. Поправки были подготовлены «с учетом агрессивного характера стратегии национальной кибербезопасности США».