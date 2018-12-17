2018-12-17T15:51:53+03:00
Происшествия

В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы

Тело контрактника обнаружили в его квартире
Дарья ИВАШКИНА
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В Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазыВ Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазыФото: Министерство обороны РФ
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В понедельник, 17 декабря, появилась информация, что в Киргизии нашли мертвым военнослужащего российской авиабазы Кант.

Как уточнили в Центральном военном округе (ЦВО) РФ, тело контрактника обнаружили в его квартире, при этом смерть наступила во внеслужебное время.

«Командование российской авиабазы в Киргизии проводит проверку по факту смерти военнослужащего по контракту», - цитирует сообщение ЦВО ТАСС. Также в официальном заявлении подчеркивается, что на теле военного не было обнаружено никаких признаков насилия.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, несколько лет назад появились сообщения об исчезновении одного из российских военнослужащих с авиабазы Кант. Однако тогда руководство военный базы опровергло эту информацию, отметив, что солдат-контрактник отсутствовал всего несколько часов.

СПРАВКА «КП»

Авиабаза Кант - военный аэродром, расположенный в Чуйской области Киргизии и используемый Россией в соответствии с договором. Находится в 20-ти километрах к востоку от Бишкека.

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