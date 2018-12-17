2018-12-17T15:57:38+03:00
Политика

Порошенко за 2018 год стал богаче в 12 раз

Президент Украины задекларировал доход в 7 миллионов долларов
Алена Басавина
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Порошенко обогатился за 2018 годПорошенко обогатился за 2018 годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доходы украинского лидера Петра Порошенко за 2018 год увеличились в 12 раз. Президент задекларировал доход в 198 млн гривен ($7 млн). Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на Единый реестр деклараций государственных служащих.

«Эта сумма более чем в 12 раз превышает задекларированный президентом доход за предыдущий год, который составил 16,3 млн гривен в 2017 году», - указывает редакция.

Известно, что Порошенко входит в «Топ-100 самых богатых украинцев». С состоянием в $1,1 млрд он занимает шестую строчку рейтинга. Его ключевым активом является кондитерская корпорация Roshen.

Отметим, что вступая на пост президента в 2014 году Петр Порошенко обещал отказать от своего бизнеса. Однако до сих пор он этого не сделал.

В феврале 2018 года Петр Порошенко указал, что его жизнь на посту главы государства не сахар. Он пожаловался, что за годы президентства его личное состояние уменьшилось.

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