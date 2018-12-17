Бреда Питта обвинили в том, что ураган «Катрина» разрушил дома американцев

СЕГОДНЯ 16:01 2018-12-17T16:01:33+03:00

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Бред Питт, который до недавнего времени с удовольствием занимался благотворительностью, сейчас почти не комментирует свои добрые дела. Одной из причин стали угрозы жителей штата Луизиана подать в суд на актера за то, что ураган «Карина» разрушил их дома.

Стихия опустилась на побережье 13 лет назад. Жертвами стихии стали 1,8 тысяч человек, а город Новый Орлеан почти полностью ушел под воду. Дома, построенные благотворительным фондом Make It Right («Сделай это правильно»), который финансирует актер, сильно пострадали. Люди, которые в них жили, уверены, что жилье было возведено с нарушениями и поэтому разрушилось. Отстаивать свою правоту пострадавшие планируют в суде.

Представители фонда все претензии жителей отвергли и попросили переадресовать их архитектору, который занимался планировкой жилья. Пока ситуация не решена, не исключено, что имя известного на весь мир актера все же будет упомянуто в судебных исках, сообщает Пятый канал.

В жизни актера сейчас не самые спокойные времена. Недавно он развелся с женой, актрисой Анджелиной Джоли, пара долго не могла определиться с кем из родителей останутся дети пары.