Эрдоган: Турция завершила подготовку к военной операции в Сирии

СЕГОДНЯ 16:18 2018-12-17T16:24:14+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о звершении подготовлений к военной операции на востоке от реки Евфрат в Сирии.

Он сообщил, что военные могут приступить к действия в любой момент, передает NTV. Турецкий лидер также напомнил, что президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал на совместные операции.

"Мы похороним террористов в тех же могилах, которые они роют. Мы поговорили с господином Трампом о том, что террористы должны уйти с Ефрата. Если они не уйдут, мы сами их выгонем. Они беспокоят нас в террористическом коридоре. Если США наш стратегический партнер, то мы должны сделать необходимое", - заявил турецкий президент.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США обдумывают возможность вывода войск из Сирии.

В свою очередь, американская сторона сообщала, что возможный вывод войск из САР представляется несвоевременным.