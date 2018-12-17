УПЦ лишила сана двух участников «объединительного собора»

17 Дек. 16:18 2018-12-17T16:18:01+03:00

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Синод канонической Украинской православной церкви лишил сана митрополитов Переяслав-Хмельницкого Александра и Винницкого Симеона. Такое решение было принято на внеочередном заседании. Об этом рассказал управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Известно, что священнослужителей также предали анафеме. Причиной таких мер стало участие в так называемом «объединительном соборе» 15 декабря.

«Священный синод вынужден был принять решение относительно двух наших архиереев, которые, несмотря на решение архиерейского собора и священного синода УПЦ, все же приняли участие в собрании 15 декабря», - указал митрополит Антоний.

По мнению УПЦ, 15 декабря на соборе объединили две раскольнические структуры – Украинскую автокефальную православную церковь и Киевский патриархат.

«Как и ранее, на Украине есть только одна каноническая церковь - это Украинская православная церковь, которую возглавляет блаженнейший митрополит Онуфрий, и это признают все поместные православные церкви», - указала пресс-служба.

Напомним, что 15 декабря в Киеве под эгидой Константинопольского патриархата при активном содействии президента Украины Петра Порошенко состоялась процедура создания новой церковной структуры – автокефальной, поместной православной церкви.

Его главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Участие в мероприятии каноническая УПЦ не принимала.