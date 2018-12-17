Пресненский суд Москвы вынес новый приговор фотомодели, напавшей на сотрудников ГИБДД
Пресненский суд Москвы вынес новый приговор модели Кире Майер за нападение на полицейских. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черненко.
Фотомодели было назначено наказание в виде 1 года и 2 месяцев заключения в колонии-поселении. Представитель суда подчеркнул, что срок наказания отсчитывается с даты вынесения приговора. Стоит отметить, что суд зачел Майер срок нахождения в СИЗО в общий срок наказания по схеме "день за два".
Ранее Кира Майер была приговорена к 1,5 годам колонии-поселения, однако приговор был пересмотрен из-за процессуальных нарушений.
Кира Майер была задержана в конце мая. 24-летняя уроженка Сарапула, управлявшаю автомобилем Mercedes без водительских прав, была остановлена сотрудниками ДПС, после чего напала на полицейских. Пытаясь отобрать у одного из сотрудников протокол, Майер "причинила ему телесные повреждения".
Во время следствия Майер, являющаяся известной моделью в сети Instagram, находилась в СИЗО "Печатники". Сайт kp.ru ранее сообщал о потасовке, в которой приняла участие модель: в ходе столкновения девушку облили кипятком.