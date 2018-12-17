ЦБ прогнозирует, что экономика выровняется к 2020 году

17 Дек. 16:30 2018-12-17T16:30:50+03:00

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В Центробанке подкорректировали ранее составленный прогноз развития экономики России. Теперь данные выглядят так: в 2019 году ВВП будет расти медленнее, чем в 2018-м, а цены на нефть начнут снижаться. По прогнозам специалистов, цена черного золота должна опуститься до 55 долларов за баррель, а не до 63 как планировалось раньше.

Рост цен из-за повышения НДС, а его рост произойдет в январе 2019 года, инфляция тоже может возрасти до 6 процентов, против четырех имеющихся. Только к 2020 году показатель вернется к сегодняшнему уровню. Это повлечет за собой рост скачки цен на топливо на внутреннем рынке и колебание курса валют, скорее всего, доллар будет стоить в следующем году 63-65 рублей, пишет газета «Известия».

Рост НДС на два процента произойдет уже спустя пару недель. Это отразится на все сферы жизни россиян. Данный налог заключен во всех товарах и услугах, которыми мы привыкли пользоваться. Это значит, что в среднем подорожание в магазинах составит 3-5 процентов. И хотя крупные торговые сети обещают в январе не поднимать цены, для многих производителей такие условия окажутся пагубными. Это значит, что увеличенный налог ляжет на их плечи, а не на плечи потребителя.