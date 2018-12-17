2018-12-17T16:54:18+03:00
Политика

Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно Сирии

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно СирииГлавы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно СирииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Встреча глав МИД стран астанинского процесса состоится 18 декабря в швейцарской Женеве. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

Стороны обсудят политическое урегулирование в САР и формирование конституционного совета.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что список конституционной комиссии Сирии будет представлен в середине это недели.

Отметим, что состав конституционного комитета Сириисогласует Россия, Иран и Турция. Об этом стороны договорились в октябре во время консультаций в Москве.

В понедельник Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние годы одним из важнейших вопросов является тема разоружения Сирии. Об этом глава ведомства сообщил, отвечая на вопрос читателя "КП" о том, чем он действительно может гордиться.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза