Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно Сирии
Встреча глав МИД стран астанинского процесса состоится 18 декабря в швейцарской Женеве. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.
Стороны обсудят политическое урегулирование в САР и формирование конституционного совета.
Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что список конституционной комиссии Сирии будет представлен в середине это недели.
Отметим, что состав конституционного комитета Сириисогласует Россия, Иран и Турция. Об этом стороны договорились в октябре во время консультаций в Москве.
В понедельник Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние годы одним из важнейших вопросов является тема разоружения Сирии. Об этом глава ведомства сообщил, отвечая на вопрос читателя "КП" о том, чем он действительно может гордиться.
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