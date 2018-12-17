Главы МИД России, Ирана и Турции встретятся в Женеве 18 декабря относительно Сирии

17 Дек. 16:54 2018-12-17T16:54:18+03:00

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Встреча глав МИД стран астанинского процесса состоится 18 декабря в швейцарской Женеве. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

Стороны обсудят политическое урегулирование в САР и формирование конституционного совета.

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что список конституционной комиссии Сирии будет представлен в середине это недели.

Отметим, что состав конституционного комитета Сириисогласует Россия, Иран и Турция. Об этом стороны договорились в октябре во время консультаций в Москве.

В понедельник Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в последние годы одним из важнейших вопросов является тема разоружения Сирии. Об этом глава ведомства сообщил, отвечая на вопрос читателя "КП" о том, чем он действительно может гордиться.