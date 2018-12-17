2018-12-17T16:53:47+03:00
Политика

Для переезжающих в Россию соотечественников увеличат подъемные

В МВД рассказали о размере выплат для тех, кто планирует переселение
Алена Басавина
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Переселенцам увеличат подъемныеПереселенцам увеличат подъемныеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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До одного миллиона рублей планируют поднять компенсационные выплаты для соотечественников, которые планируют переехать в Россию. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

По его словам, на данный момент в Россию переезжают граждане бывших республик Советского Союза. Около 70% из них – люди трудоспособного возраста, знающие язык и имеющие намерение остаться.

«МВД вышло в правительство с ходатайством об увеличении выплат, особенно для субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Мы предлагаем довести эту сумму до одного миллиона рублей. Это позволит приобретать жилье в ипотеку», - указал Горовой. Денежные средства также пойдут на компенсацию стоимости переезда, перевоза багажа и других хозяйственных вопросов.

Также Горовой указывает, что за получением гражданства России часто обращаются жители Донбасса. Напомним, что МВД России уже заявило об упрощении для украинцев процедуры получения гражданства России.

Отметим, что ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. В Государственной думе реализацию данного поручения уже обсудили.

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